Premio Messaggero per i giovani. Willy ed Emanuele, gli ultimi tre vincitori del concorso-tributo

Si è chiusa la terza ed ultima fase di “Che cosa è importante per me”, il Concorso del Messaggero dedicato alla memoria di Willy Monteiro ed Emanuele Morganti, i due giovani uccisi dal branco. Centinaia gli elaborati giunti in redazione da tutte le scuole. Ne abbiamo pubblicati tanti e oggi tocca ai tre vincitori, che riceveranno come premio un tablet ciascuno con l’edizione digitale del Messaggero. Il nostro ringraziamento va ai ragazzi che ci hanno scritto, agli insegnanti e ai presidi delle scuole che hanno aderito all’iniziativa.

Nel Messaggero oggi in edicola gli ultimi tre elaborati vincitori del concorso-tributo.

