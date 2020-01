Roma, "spacciatore-pirata" nasconde un fucile e 1kg di droga in un baule sottoterra, arrestato

Aveva sotterrato nel suo giardino un forziere come quello dei pirati, ma dentro non nascondeva dobloni d'oro. Un 50enne di Colleferro con precedenti custodiva il proprio "tesoro", 260 grammi di cocaina, oltre 700 grammi di hashish e un fucile rubato, dove nessuno poteva immaginare di trovarlo: sottoterra. I carabinieri dell'aliquota operativa, però, con i militari del Nucleo cinofili di S. Maria di Galeria, nei pressi della sua abitazione, avevano notato diverse auto che sostavano pochi minuti per poi ripartire velocemente.

LEGGI ANCHE Nasconde dosi di hashish nei calzini, arrestato pusher di 17anni

Sono quindi intervenuti all'interno dell'abitazione trovando la cassa metallica sotterrata. L'uomo, arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, ora dovrà rispondere alle accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione illegale di armi e ricettazione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA