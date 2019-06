Nasconde dosi di hashish nei calzini, arrestato pusher di 17anni

Stava nascondendo 8 grammi di hashish nelle calze: i Carabinieri della Stazione di Castelnuovo di Porto hanno fermato un 17enne del posto, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio mentre si trovava nei pressi della stazione. I Carabinieri, durante un controllo, hanno fermato il ragazzo che stava nascondendo la droga, suddivisa in 4 dosi, dentro i calzini. La successiva ispezione, presso l'abitazione del minorenne, ha consentito ai Carabinieri di recuperare ulteriori 15 grammi della medesima sostanza, oltre a 3 di marijuana, un bilancino ed un foglio di carta, su cui erano stati registrati i proventi dello spaccio. Il minorenne è stato sottoposto alla misura cautelare della «permanenza in casa» ed è stato affidato ai genitori, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente. © RIPRODUZIONE RISERVATA