Roma, sequestrate migliaia dosi metanfetamina e coca destinate alle piazze della movida: tre arresti

Migliaia di dosi di metanfetamina e cocaina sequestrate nelle piazze di spaccio della Capitale e 3 persone arrestate, tra cui un italiano e due stranieri. Questo l'esito di mirati servizi di controllo degli agenti della sesta sezione contrasto al crimine diffuso della squadra mobile. In particolare, le operazioni sono state effettuate tra Prenestino, Termini e Monterotondo. Il primo a finire in manette un uomo di 37 anni, magrebino: durante la perquisizione è stato trovato in possesso di 340 grammi di marijuana nascosta in un involucro di cellophane nascosto nell'armadio della cucina. Lo straniero, che è risultato, inoltre, destinatario di un ordine per la Carcerazione, accompagnato presso il carcere di Rebibbia, dovrà espiare la pena di 7 mesi e 28 giorni di reclusione.



In zona Termini, gli stessi agenti della squadra mobile hanno arrestato un cittadino cinese di 58 anni, che alloggiava in un albergo di Roma: aveva una busta con 34 grammi di metanfetamina e un documento d'identità contraffatto.

