Roma, in scooter senza assicurazione e con dosi cocaina, a casa aveva hashish e una pistola illegale

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia piazza Dante hanno arrestato un romano di 35 anni, incensurato, con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi. L’uomo è stato fermato in viale Ferdinando Santi mentre stava circolando a bordo di uno scooter sprovvisto di assicurazione. Nel corso delle verifiche, il 35enne è stato anche trovato in possesso di 81 grammi di cocaina che aveva nascosto negli indumenti intimi. Gli accertamenti sono stati estesi anche nel suo appartamento, nella zona di Villa Gordiani, dove i carabinieri hanno sequestrato delle dosi di hashish e una pistola calibro 7,65 con caricatore e 4 proiettili, matricolata ma non censita in banca dati e detenuta illegalmente. Insieme alla droga e all’arma, i militari hanno trovato anche più di 800 euro in contanti, ritenuti provento della sua attività di spaccio. Il 35enne è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.