Giovedì 14 Ottobre 2021

A.A.A. cercasi mulo addestrato. Pronto per l'inserimento nel mondo del lavoro e da destinare alla raccolta differenziata. Si allarga, con l'undicesimo esemplare, la squadra di Francesco Bucci, storica ditta di Artena (alle porte di Roma) che, dal 1920, con un esercito instancabile di muli, assicura il trasporto di generi alimentari, di legname, di materiale edilizio, i traslochi e la raccolta di rifiuti, per i 3000 residenti del centro storico non carrozzabile più grande d'Europa. Ora il gruppo ha bisogno di un nuovo look e Francesco, 28 anni, l'ultimo in ordine di età della famiglia, è alla ricerca di un mulo giovane per incrementare il prezioso esercito che, ogni giorno, raccoglie casa per casa, quasi 25 quintali di rifiuti, servendo le 1200 utenze domestiche presenti nella parte alta della cittadina.

I muli per la raccolta dei rifiuti, l'idea di una ditta

La sveglia è sempre alle 4 in estate, un'ora più tardi in inverno: in fila, uno dietro l'altro, diretti da Francesco per i vicoli del caratteristico borgo, portano via quasi 80 sacchi di immondizia al giorno. Suddivisi in due gruppi, 4 vengano utilizzati per la raccolta della spazzatura, gli altri impiegati nell'attività di trasporto di pozzolane, cemento e tanto altro ancora.

E sempre loro riforniscono di prodotti alimentari botteghe e negozi. Insomma una vera ricchezza.

«Lo svecchiamento del branco è necessario - dice il mulattiere orgoglioso di guidare i suoi lavoratori, portando avanti, insieme allo zio Marco, il lavoro tramandato da nonno Romano ed imparato direttamente da papà Emiliano- la parola d'ordine è ringiovanire, cerchiamo un mulo già pronto al lavoro, la raccolta differenziata cresce sempre di più e il nuovo animale servirà proprio in aggiunta per questa attività, deve essere ammaestrato perché una volta acquistato entrerà subito in azione».

Anche la ricostruzione del paese, contando i danni provocati dalla seconda guerra mondiale, testimonia quanto in passato siano stati indispensabili per il cuore della cittadina.

«Svolgo questo da 6 anni, ne sono fiero, ogni giorno facciamo anche 7 giri dal centro fino alla parte esterna del paese dove troviamo i camion pronti a portarli via, sono felice di rendere questo servizio, cosí importante per Artena che altrimenti sarebbe difficilmente raggiungibile, soprattutto in pandemia, il mio gruppo è stato indispensabile per tante famiglie, soprattutto per le persone anziane con riformimenti puntuali e senza sosta».