Roma, scarichi davanti ai centri Ama: raccolte 4 tonnellate. E scatta la denuncia

Lunedì 27 Settembre 2021, 11:53 - Ultimo aggiornamento: 12:10

Abbandonano rifiuti ingombranti davanti ai centri di raccolta Ama. Accade sempre più spesso nella Capitale e Ama denuncia la situazione critica in via dell'Ateneo Salesiano 133 (III municipio), nei pressi dell'attiguo Centro di Raccolta regolarmente aperto e a disposizione dei cittadini. Nell'ultima settimana diverse squadre hanno effettuato tre interventi mirati (16, 18 e 24 settembre) nell'area portando via oltre 4 tonnellate di ingombranti.

Roma, l'Ama ora taglia gli spazzini. Ma i medici: «Così la salute è a rischio»

«Sacchetti di calcinacci, un armadio e decine di cartoni abbandonati su suolo pubblico - spiega Ama - non sono passati nemmeno 3 giorni dall'ultimo intervento delle squadre speciali Ama proprio in quella via, che nel weekend incivili e svuota-cantine sono tornati a colpire». La Municipalizzata capitolina per l'Ambiente ha annunciato che oggi presenterà denuncia contro ignoti alle Autorità competenti. La strada in questione è purtroppo oggetto di ripetuti e continui scarichi di materiali vari.