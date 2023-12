Artena, record di multe: in 180 in un mese non hanno rispettato il "rosso" del nuovo semaforo vicino alla scuola. Al Comune 30mila euro

A sud di Roma nemmeno la telecamera collegata al semaforo, ben visibile e ben segnalata, sta impedendo a molti automobilisti imprudenti di passare col rosso su una strada del centro urbano vicino a una scuola e a una fermata dell'autobus. Forse per evitare questo comportamento pericoloso saranno più efficaci le sanzioni che stanno per arrivare. Tra qualche giorno, infatti, il comune di Artena recapiterà le "multe" elevate a coloro che non hanno rispettato le indicazioni del nuovo semaforo nel tratto urbano di via Ariana. La strada provinciale collega Velletri al casello autostradale di Valmontone ed è utilizzata anche da tanti automobilisti della provincia di Latina diretti verso l'A1.

Secondo indiscrezioni, la telecamera installata in prossimità dell'impianto semaforico sta lavorando a pieno regime per punire gli indisciplinati. Sarebbero circa 180 al mese gli automobilisti sanzionati perché sono passati col rosso.

Le sanzioni riguarderebbero soltanto coloro che erano diretti verso Valmontone. Infatti, nel senso inverso di marcia per ora il sistema non è stato attivato. Per il comune di Artena si tratterà di incassi rilevanti: circa 30 mila euro al mese da ottobre, cioè da quando le telecamere sono all'opera.

Le cartelle esattoriali arriveranno nei prossimi giorni. L'importo sarà di almeno 167 euro per ogni infrazione. In più, il codice della strada prevede la decurtazione di 6 punti della patente, oppure il pagamento di un'ulteriore sanzione a carico del proprietario della vettura che non comunicherà al comune i dati del conducente.

Quello di Artena è il secondo semaforo lungo la via Ariana controllato da telecamere che permettono alla polizia locale di sanzionare gli automobilisti indisciplinati. L'altro è situato davanti al casello autostradale di Valmontone ed è attivo già da qualche anno.