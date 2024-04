Roma, incontra un uomo nel parcheggio dell'Asl e si innamora. L'appello social: «Aiutatemi a trovarlo»

Lei, lui, i loro sguardi si incrociano improvvisamente in un pomeriggio d’aprile nel parcheggio dell’Asl a Capena, alle porte della Capitale. Lei, Valentina, di origini sarde, rimane letteralmente folgorata da quell’uomo «alto, capelli e carnagione scuri e con un bel taglio d’occhi allungato». «E’ stato a tutti gli effetti un colpo di fulmine», ammette la giovane, autrice di testi musicali, articoli e recensioni artistiche. Probabilmente le sarà mancato il coraggio di fermarlo e presentarsi, ma al momento di ingranare la marcia e ripartire per far ritorno a casa il pensiero per quello sconosciuto è rimasto fisso nella mente della bella 37enne. «Si è creata una elettricità incredibile, mi ha talmente stordita a tal punto da non riuscire nemmeno a prendere la targa dell’auto, un suv nero», racconta.

L’appello social

E così Valentina, prossima alla stesura di una sceneggiatura per una serie televisiva, ha affidato la sua storia al destino e ha deciso di scrivere un appello all’interno di diversi gruppi social. «Giovedì 11 Aprile mi sono recata alla ASL di Capena per fare il cambio del medico. Verso le 15:20 sono andata via e mentre facevo retromarcia per uscire dal parcheggio con una Fiat Grande Punto rossa, una macchina nera tipo suv che aveva appena svoltato dalla Tiberina ha rallentato per farmi finire la manovra«, si legge. «Immettendomi nella corsia, l’uomo alla guida dell’auto nera mi ha fissata e brutalmente derubata.

Scrivo questo post per chiedervi aiuto, lo sto cercando per farmi restituire il cuore che mi ha strappato via dal petto».

Inizialmente sembrava il classico messaggio per mettere in guardia gli altri utenti da eventuali furti o atti vandalici in città. Ma le intenzioni della donna erano ben altre: «Abito vicino Roma da 7 anni e mi sono abituata allo stile di guida “romano”, certo non simile al nostro. In realtà - spiega Valentina - ho pensato volesse semplicemente rimproverarmi a causa del parcheggio. Mi fissava in modo insistente e prolungato». Il web nel frattempo si è mobilitato e come accade nelle favole più belle, in tanti si aspettano il lieto fine. «Se lo trovi non dimenticarti di dircelo, non possiamo restare con il dubbio», risponde una ragazza al post. «Lo riconoscerei tra la folla, uno sguardo così difficilmente si dimentica», dice Valentina che ha deciso di mettere a nudo le proprie emozioni e renderle pubbliche. «Io lo trovo molto romantico. Oggi tutti fissi sui cellulari e guardarsi negli occhi è passato di moda. Ti auguro di trovarlo», la replica di una donna all'appello della giovane sarda. E chissà se per (almeno) una volta il mondo dei social, tra allarmi truffe e addii vip, non ci doni una (vera) love story.