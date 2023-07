Sabato 22 Luglio 2023, 08:37

I ribattezzati "Bonny & Clide", una ex consigliera comunale di Artena con il suo compagno colpiscono ancora, dopo il furto aggravato in un bar Tabacchi di Artena i primi giorni di giugno sono finiti in carcere per rapina a un forno di Valmontone. Qui l'ex amministratrice ha rubato 190 euro e il complice ha dato una spallata alla fornaia e l'ha buttata a terra. A eseguire la custodia cautelare per la coppia "seriale" dedita ai furti i carabinieri della stazione di Artena diretti dalla compagnia di Colleferro dopo una meticolosa indagine che ha portato all'identificazione della coppia di conviventi, lui 47 anni e lei 33, entrambi domiciliati ad Artena e già noti alle forze dell'ordine. I due, tra cui l'ex consigliera, erano già stati perseguiti per furto aggravato di tabacchi all'interno di un bar di Via Latina.

Roma, fallisce il raid in boutique: il rapinatore in fuga tradito dai vestiti invernali (nel giorno dei 40°C)

Le indagini

I militari della Stazione di Artena, ricevuta la segnalazione dalla Centrale Operativa di un furto all'interno di un forno si sono subito mobilitati e sentito i testimoni hanno ricostruito la dinamica. Sono andati sul posto e, alla presenza del titolare, e della panettiera hanno eseguito un minuzioso sopralluogo. Dalle immagini del sistema di video sorveglianza e dalle descrizioni fornite della vittima hanno identificato le due persone. La dinamica è stata presto ricostruita: la donna è entrata nel forno e ha chiesto alla panettiera se ci fossero delle pizzette disponibili, il tempo che la negoziante si girasse e la malvivente ha aperto la cassa e preso i contanti presenti all'interno. La fornaia le è corsa dietro ma appena uscita dal negozio è stata colpita da una spallata del compagno della furfante. È caduta a terra e si è lussata una spalla. Le immediate ricerche diramate, grazie anche alla descrizione dell'autovettura utilizzata dai malviventi fornita dal titolare dell'attività, hanno consentito ai carabinieri di chiudere il cerchio. I due che già erano costretti all'obbligo di firma per il furto al bar tabacchi sono stati colpiti da una ordinanza di custodia cautelare in carcere.

La coppia era comunque "monitorata speciale" e nel lasso di tempo da un episodio all'altro non ha brillato di una condotta esemplare. La prima settimana di giugno i due hanno fatto scalpore per le sigarette rubate. Da consigliera comunale ad Artena, il centro in provincia di Roma dove vivevano i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, i campioni di arti marziali condannati per l'omicidio a calci e pugni di Willy Monteiro Duarte, la carriera ha deviato nella criminalità fini a diventare rapinatrice. Cosa spinge la continua ricerca di denaro? Ormai la donna è il suo compagno sono noti nel paese castellano dove non è diventato più difficile riconoscerli e spiegare le loro caratteristiche fisiche alle forze dell'ordine cui poi spetta l'onere di indagare. Anche nel corso del furto al bar tabacchi, i militari, dalle immagini del sistema di videosorveglianza hanno visto le due persone parzialmente travisate che, dopo aver forzato la serranda e la porta di ingresso, si erano introdotti all'interno del bar, rubando circa 100 pacchetti di sigarette per poi darsi alla fuga pochi istanti prima che il titolare sopraggiungesse sul posto.