Roma, Metro A di nuovo bloccata: riaperto dopo mezz'ora il tratto Battistini-Ottaviano

Non c'è pace per la Metro A. È stata una giornata caratterizzata da numerosi disagi per gli utenti del servizio di trasporto pubblico capitolino che ha subìto forti ritardi nel primo pomeriggio, intorno alle 14:00. A causarli è stato il guasto di un treno alla stazione Cornelia.

Poco dopo, l'Atac ha comunicato sui suoi canali ufficiali che l'intera tratta da Battistini a Ottaviano sarebbe stata interrotta e che sarebbero stati attivati dei bus sostitutivi. L'interruzione è durata per circa mezz'ora, quando, alle 14:40, il profilo Twitter di Infoatac comunicava che il servizio era tornato regolare.

#info #atac - Aggiornamento Metro A: interruzione tratta Battistini<->Ottaviano, causa guasto a treno stazione Cornelia. In arrivo servizio bus navetta sostitutivo, compatibilmente con le condizioni del traffico #roma https://t.co/Dnk5cKpp8A — infoatac (@InfoAtac) November 12, 2019

Ultimo aggiornamento: 14:58

