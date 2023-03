Roma, metro A interrotta tra Battistini e Ottaviano: un uomo si è lanciato sui binari, lo choc e il caos

Ancora un blocco della metro A a Roma. Un uomo di 50 o 60 anni è in gravi condizioni nella stazione Metro Cipro, sulla banchina in direzione Battistini per le ferite riportate nell'impatto con il treno in transito. Secondo quanto si apprende, alle 6:30 circa l'uomo si sarebbe lanciato sui binari. Immediatamente soccorso è stato portato sulla banchina dove si sta tentando di rianimarlo.

#info #atac - METRO A - Circolazione interrotta Ottaviano<->Battistini per soccorso a viaggiatore sui binari stazione Cipro. In corso di attivazione servizio bus sostitutivi. Seguono aggiornamenti#roma — infoatac (@InfoAtac) March 13, 2023

Sul posto ci sono i carabinieri della Compagnia di Roma San Pietro e gli operatori del 118 oltre ai Vigili del Fuoco. Al momento la linea A è interrotta.

