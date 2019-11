Roma, insegue lo scippatore che gli ha strappato la catenina in metro e lo fa arrestare

«Mi hanno rapinato». Questa la segnalazione arrivata alla sala operativa della questura da parte di un cittadino romano che mentre viaggiava sul convoglio della metro A «Vittorio Emanuele» è stato avvicinato da un giovane straniero il quale con una mossa repentina gli ha strappato la catenina per poi fuggire. Un breve inseguimento da cui è nata una colluttazione fino all’arrivo degli agenti del commissariato Esquilino che lo hanno bloccato. Identificato per A.G.T. egiziano di origine ed appena maggiorenne è stato arrestato per rapina. © RIPRODUZIONE RISERVATA