Nubifragio a Roma, due auto bloccate dall'acqua alta sull'Ardeatina: 4 soccorsi, anche 2 bimbi

Allagamenti di cantine, garage e abitazioni piano terra, alberi abbattuti e strade allagate a Roma e Provincia a causa delle forti piogge delle ultime ore. I vigili del fuoco hanno soccorso quattro persone con due bambini rimaste bloccate in due auto dall'acqua alta in via Ardeatina. Sono oltre 50 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco di Roma per il maltempo. A quanto riferito dai pompieri, sono intervenuti anche per un incendio di una centrale elettrica che ha bloccato le forniture di energia, in via Giuseppe Parini nei pressi del comune di Padiglione. Al momento non si segnalano feriti.

LEGGI ANCHE --> Acqua alta a Venezia: per domani prevista marea a 145 centimetri



Tangenziale, chiusa la galleria della Nuova circonvallazione interna direzione Nomentana/Salaria per lavori. Riaperta invece la galleria direzione San Giovanni. Era chiusa per incidente La città di Roma si è risvegliata con i soliti, forti disagi a causa delle forti piogge notturne. Si sono verificati allagamenti e il traffico risulta congestionato fin dalle prime ore del mattino.



Sulla metro A si registrano i primi blocchi. Alle 12:30 è stata chiusa la fermata Manzoni. Si tratta del quarto stop in otto giorni per via della pioggia che ha allagato la stazione e le scale mobili. Si possono utilizzare le stazioni San Giovanni o Vittorio Emanuele. Chiusa e riaperta dopo mezz'ora anche la fermata di San Giovanni attiva solo per viaggiatori in discesa dai treni e uscita dalla stazione. Stesso problema verificatosi dalle 10:30 alle 12:45 nella stazione di Furio Camillo che è rimasta attiva solo per i viaggiatori in discesa dai treni e in uscita dalla fermata per un guasto tecnico. I viaggiatori in partenza sono stati costretti a utilizzare le vicine stazioni Ponte Lungo o Colli Albani. Permangono le chiusure della stazione Barberini (ormai otto mesi) e per lavori programmati a Baldo degli Ubaldi e Barberini. Questa mattina, inoltre alla stazione Cornelia della metro A, è stato chiuso l'accesso all'angolo tra Circonvallazione Cornelia e via Giovan Battista Pagano, l'ingresso alla metro è consentito soltanto dagli ingressi nei pressi di piazza Irnerio. E piove anche dentro gli autobus. Sul bus 409 un utente ha girato un video pubblicato su Twitter.





La circolazione è fortemente rallentata su via La circolazione è fortemente rallentata su via Cristoforo Colombo e via del Mare in direzione Roma centro , nel quadrante sud della Capitale. Sul posto ci sono pattuglie della polizia locale per agevolare la circolazione. Traffico intenso anche su via Trionfale, via Appia, via Tiburtina e Prenestina. Chiuso per allagamento un tunnel su via dei Due Ponti, nel quadrante nord della città, così come piazzale del Verano all'altezza di via dell'Università, via Fosso della Magliana e via Tiburtina 358. Anche la galleria Giovanni XXIII è chiusa da stanotte per allagamenti in direzione San Giovanni e Tiburtina. Chiusa la Tangenziale est in direzione Nomentana-Salaria per un incidente senza feriti, accaduto sotto la galleria a 200 metri dall'uscita della stessa.

A Roma in autunno succede una cosa strana: piove. Provate a spiegarlo voi a Virginia Raggi pic.twitter.com/qaS70WaNxv — Giuseppe Libutti (@avvLibutti) November 11, 2019

Ultimo aggiornamento: 16:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA