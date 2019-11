Roma, chiusa Metro A Manzoni per allagamento: disagi anche al sottopasso della stazione Tiburtina

Lunedì di disagi per i viaggiatori della linea A della metro a Roma: chiusa la stazione Manzoni della metropolitana. Lo comunica, con un Tweet, InfoAtac, intorno alle 6 di questa mattina. I treni transitano senza fermarsi. Atac consiglia di utilizzare le stazioni limitrofe di Vittorio Emanuele e San Giovanni. Permane la chiusura, inoltre, sempre sulla linea A delle stazioni Barberini e Baldo degli Ubaldi per i lavori già programmati. La chiusura, a quanto si apprende, è dovuta

all'allagamento dello stazione per il maltempo. Interdetto al traffico per allagamento anche un tratto del sottopasso della stazione Tiburtina, all'altezza di via Tiburtina in direzione del grande raccordo anulare.



Ultimo aggiornamento: 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA