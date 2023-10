Battistini ora ha una nuova linea bus circolare: una Express che passa da Casalotti

È stata presentata oggi la nuova linea 91 Express dalla stazione Battistini a Casalotti che con otto fermate e in circa 15-20 minuti il quartiere a ovest di Roma con il capolinea della linea A della metropolitana. Il sindaco Roberto Gualtieri, accompagnato dall'assessore ai Trasporti, Eugenio Patanè, e dalla presidente del Municipio Roma XIII, Sabrina Giuseppetti, stamattina ha fatto un giro sulla linea e ha spiegato: «È una linea molto importante che abbatte i tempi di percorrenza. Ad oggi il collegamento è molto lento: così si passa da 40 a 15 minuti. Stiamo dando una risposta concreta per il collegamento tra Casalotti e Battistini».

Quella del 91 bus Express è una linea circolare, che senza fare stazionamento a Casalotti torna indietro a Battistini. Sono sei le fermate: una su via Battistini (Soria), due su via Boccea (Torrevecchia e Belvedere Montello), una a Casalotti e una a Bonifazi.

Roma, nuove corsie preferenziali in arrivo: ecco i 180 km protetti

«Il 91 Express - ha aggiunto Gualtieri - collega dei quartieri che a oggi hanno un collegamento molto lento con la metro. È importante perché è Express. Si era promessa una fantomatica funivia.

Noi in attesa di allungare la metro diamo una risposta concreta». Per fare arrivare la metro fino a Montespaccato «ora, grazie al lavoro per salvare Roma Metropolitane, partiamo subito con le progettazioni e avviamo questi lavori di allungamento delle linee metro per farle arrivare più in periferia, ma serviva una risposta immediata. I tratti di preferenziale per il Giubileo? Sicuramente ce la faremo - ha concluso Gualtieri - Siamo qui per studiare miglioramenti ulteriori del tragitto sia dei tratti di preferenziale per accorciare ulteriormente il collegamento».

L'assessore Eugenio Patanè ha spiegato invece che tra le ipotesi per il futuro c'è «quella di realizzare alcuni tratti di preferenziale su via Boccea e su cui fare passare gli autobus della linea Express ma anche l'idea di creare un capolinea a Casalotti per favorire la percorrenza dal quartiere al capolinea della metropolitana. È la soluzione sul breve periodo, quella sul medio periodo è il People Mover, quella sul lungo periodo la metropolitana e rendere più veloce l'arrivo a Battistini».