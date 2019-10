Luca Sacchi, lo zio: «Non conosceva i due fermati, era un ragazzo dolce e buono»

«Non si è più sicuri, non si può perdere la vita così». A parlare è Fabrizio Sacchi, lo zio di Luca, il ragazzo sparato alla testa nei pressi del parco della Caffarella. «Luca era un ragazzo dolce, buono, che amava lo sport - dichiara - Voleva aprirsi una palestra per conto suo, farsi una famiglia con dei figli. Era fidanzato da 5 anni, nonostante fosse un bel ragazzo aveva solo Anastasiya. Ora i suoi sogni sono infranti. Luca non beveva, non fumava, tutti i suoi organi sono stati espiantati proprio perché era in perfetta salute. Solo l'occhio era inutilizzabile, colpito dal proiettile».

Fabrizio Sacchi, fratello del padre di Luca, ha parlato ai giornalisti uscendo dall'appartamento in zona Appio Latino dove il nipote viveva con i genitori e il fratello. I suoi occhi sono lucidi, fatica a parlare mentre ribadisce: «Non conosceva i due ragazzi fermati, poi giravano con una pistola, come si fa ad accomunarli a Luca? Qui non si è più sicuri, non è giusto togliere la vita così a un ragazzo e rovinare 5/6 famiglie». Racconta il dolore della madre, della cognata, di tutti quanti amavano la vittima: «La nonna che tutti i giorni sentiva Luca - dice lo zio - ieri sera non ha ricevuto la sua chiamata, la mamma non ha avuto il suo bacio e a me è mancata la sua telefonata. Mi chiamava "number one", io gli rispondevo chiamandolo allo stesso modo. È finita così, senza motivo».



