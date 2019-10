Luca Sacchi, Del Grosso: chi è il ragazzo che ha sparato, Valerio denunciato dalla mamma

È stato lui a sparare: Luca Valerio Del Grosso, 21 anni, di San Basilio, avrebbe premuto il grilletto della pistola che ha ucciso Luca Sacchi, il ragazzo freddato alla Caffarella. Del Grosso è stato rintracciato in un hotel a Tor Cervara dopo essere stato denunciato dalla madre. Il ragazzo ha precedenti per percosse.

Luca Sacchi, la fidanzata: «La droga non c'entra, mai incontrati pusher. Era lì per guardare il fratellino»

Luca Sacchi aggredito con la fidanzata davanti al pub in tre fasi

«Temo sia stato mio figlio, forse è coinvolto nell'omicidio di Luca Sacchi», ha detto la donna si è recata nella tarda serata di ieri in un commissariato accompagnata dall'altro figlio per comunicare i suoi sospetti. Da lì sono poi scattate le indagini dei carabinieri che con la polizia hanno poi bloccato i sospettati. A sparare sarebbe stato un incensurato, il complice avrebbe precedenti per droga.



Ultimo aggiornamento: 14:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA