Lazio-Celtic, fermati cinque ultras romani armati di coltelli e bastoni

Sale la tensione in vista del match a Roma tra Lazio e Celtic: cinque ultras della Lazio sono stati denunciati dalla Digos della capitale per possesso di oggetti atti ad offendere. I cinque sono infatti stati trovati, mercoledì sera nel corso dei controlli predisposti in occasione della partita di Europa League tra Lazio e Celtic, con dei bastoni e un coltello. Per tutti e cinque è stato proposto il Daspo mentre due loro erano già stati sottoposti allo stesso provvedimento, che era però scaduto. Nelle stesse ore due tifosi del Celtic sono stati accoltellati.

