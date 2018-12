Roma, due tifosi tedeschi aggrediti da 20 giovani con il volto coperto

Due tifosi tedeschi sono stati aggrediti nella notte a Roma, dove ieri si è disputata la partita Lazio-Eintracht Francoforte. In via San Cosimato a Trastevere circa 20 giovani a volto coperto, probabilmente supporter laziali, hanno aggredito un ragazzo, finito a terra, colpendolo con mazze e bottiglie. A notare la scena carabinieri della compagnia Trastevere che sono intervenuti. Ne è nato un fitto lancio di bottiglie e una ha colpito alla testa un carabiniere. Il militare ha riportato una lieve ferita. I responsabili sono poi scappati. In ospedale si è presentato anche un altro tifoso tedesco raccontando di essere stato aggredito poco prima.



