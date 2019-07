Roma, incendio in un appartamento a San Lorenzo, ipotesi natura dolosa. Nessun ferito

Incendio nella notte in un locale seminterrato adibito ad appartamento in via dei Piceni nel quartiere San Lorenzo. Le fiamme sono state subito circoscritte ma l’appartamento è inagibile. Non si registrano feriti né intossicati: l’abitazione era infatti vuota. I carabinieri della stazione San Lorenzo e i vigili del fuoco, sono intervenuti allertati dalla proprietaria di casa, una cittadina tunisina di 29 anni, che, rientrando, si è accorta del fuoco che usciva da una finestra all'altezza del marciapiede. Da una prima ipotesi degli investigatori, l’incendio sembrerebbe di natura dolosa. © RIPRODUZIONE RISERVATA