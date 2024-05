Venerdì 24 Maggio 2024, 00:51

Un’associazione a delinquere finalizzata alla truffa di decine di anziani, aggravata in alcuni casi anche dall’estorsione. «Sono il maresciallo Primo, allora siccome le telefonate sono registrate, prima di comunicare mi serve identificare, lei è la signora?». Si spacciavano per carabinieri, impiegati delle poste e avvocati, le vittime le sceglievano sulle pagine bianche in ragione di un’ovvietà: i numeri di telefono pubblicati sono ormai di persone anziane.

Truffe agli anziani, «Pronto, sono il maresciallo Primo»: ottanta casi in sei mesi, 17 arresti a Roma e provincia. Le vittime trovate sulle Pagine Bianche

Avevano un “manuale” con i vari copioni da recitare e in sei mesi - da settembre 2022 a marzo 2023 - avevano così “fatturato” ingenti guadagni tanto che uno dei componenti del gruppo si vanterà di essere riuscito, con i proventi, a comprarsi una casa a Ischia. Per ogni colpo che andava a segno, orchestrato tramite una litania ricorrente «sono l’avvocato di suo figlio, ha avuto un incidente» oppure «ci sono dei pacchi bloccati presso l’ufficio postale» - la “reportistica” del bottino veniva condivisa sulla chat di gruppo “Banda della Magliana”. Ma erano quasi tutti originari di Napoli le 17 persone arrestate ieri (sette in carcere e 10 ai domiciliari) dai carabinieri del comando provinciale di Roma che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip.

L’ORGANIZZAZIONE

Il gruppo era organizzato con compiti e ruoli precisi: c’erano i “centralinisti” e i “corrieri”. Quest’ultimi si muovevano a coppie, ragazzi recuperati per le strade per lo più di Napoli, che non si conoscevano fra loro ma a cui veniva data giornalmente un’auto presa a noleggio, un cellulare e il compito di partire principalmente verso Roma. Anche se poi le attività dei militari, coordinati dall’aggiunto Giovanni Conzo, hanno portano a galla truffe consumate anche in altre province del centro Italia. Una volta messa a segno la truffa e recuperato o il denaro o anche i monili che gli anziani avevano in casa, le “coppie” percepivano oltre a una cifra già pattuita un 10 per cento di provvigione.

IL METODO

Si appostavano in attesa che il centralista di turno organizzasse la truffa e poi, tramite i cellulari, venivano avvisati su dove recarsi: chi era più vicino arrivava e dunque guadagnava di più. Le vittime erano tutte anziane, molte malate che con le scuse più infime e subdole venivano raggirate. Un figlio coinvolto in un incidente stradale porta una signora a non capire cosa stesse accadendo, la signora si agita, ansima, piange ma la coppia di turno, in contatto costante con il centralinista, riesce non solo a farsi dare il denaro ma anche quei pochi oggetti di valore, come un anello che la donna indossava alla mano. «No la fede no», supplicava la vittima. «Vediamo di fare 7/8 mila euro oggi», diceva uno dei componenti del gruppo a un suo sodale. Fra le truffe anche quella classica del finto nipote: «Nonna pronto, ci sei?» e dall’altro capo del telefono: «Ma chi sei Alessio?, «Sì, sono io, senti ti posso chiedere un favore mi ha chiamato l’ufficio postale che mi deve fare una consegna, tu la puoi prendere?».

A capo dell’associazione c’era Giovanni Uccello, napoletano classe 1968, che pur detenuto, “motivava” il gruppo impartendo procedure da seguire. I congiunti Eduardo e Alfonso Uccello, anche loro considerati promotori, gestivano il fondo cassa, si occupavano di trovare i “corrieri”, svolgevano all’occorrenza il ruolo di “centralinisti”. Fra gli arrestati anche Raffaele Bacio Terracino, anch’egli napoletano, classe 1995, nonché nipote di Mariano freddato al quartiere Sanità l’11 maggio 2009. In qualità di organizzatore, l’uomo procurava le schede telefoniche per i contatti a maglia chiusa e si interfacciava con Eduardo in merito alle spese da rimborsare ai trasfertisti e alle somme a loro dovute. Funzionava tutto come un orologio fino a che, anche in base alle denunce, non sono scattate le indagini che via via hanno portato ad arrestare prima i corrieri risalendo poi le fila dell’organizzazione. Apprezzamento per l’operazione condotta, dal prefetto Lamberto Giannini: «È di fondamentale importanza tutelare i nostri anziani da questi reati odiosi che, oltre a privarli dei loro beni, colpiscono profondamente la loro autostima e ingenerano una grave insicurezza che si ripercuote sul loro stile di vita».

