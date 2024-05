Venerdì 24 Maggio 2024, 06:12

Scrivere e approvare leggi sui trasporti, urbanistica, sport e ricerca. Gestire in autonomia porti, aeroporti, scuole. Parlare da pari a pari con il governo, litigarci anche, se necessario, di fronte alla Corte Costituzionale. Questa volta non è un’esercitazione. La riforma di Roma, i poteri speciali che faranno della Capitale di fatto una Regione a sé, muove i primi passi. Dopo il vertice convocato dalla premier Giorgia Meloni mercoledì pomeriggio insieme ai ministri Tajani, Giorgetti e Calderoli, come anticipato dal Messaggero, ieri mattina i telefoni di Palazzo Chigi e del Campidoglio hanno iniziato a squillare.

L’INTESA

Nei prossimi giorni, forse già la settimana a venire, si terrà una nuova riunione con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Segno che sulla riforma costituzionale della Capitale si sta saldando un asse politico trasversale tra la premier e il primo cittadino così come nella maggioranza, con Forza Italia e Fratelli d’Italia a fare da traino. Da un lato una task force di parlamentari in contatto con Meloni e con il governatore del Lazio Francesco Rocca, dall’altro il firmatario della proposta di legge che ha iniziato l’iter alla Camera Paolo Barelli, capogruppo azzurro a Montecitorio.

Come anticipato, l’obiettivo è portare in Consiglio dei ministri un Disegno di legge costituzionale già prima dell’estate per un via libera politico. Intanto si lavora alle limature del testo. Nelle intenzioni della presidente del Consiglio, sarà una riforma perfino più ambiziosa di quella abbozzata in Parlamento da Forza Italia così come dal Pd, a firma del deputato romano Roberto Morassut. Roma Capitale nella sua nuova veste, quella di una città con poteri “speciali” pari, di fatto, a una Regione, entrerà a pieno titolo in Costituzione. E sono ben sette gli articoli della Carta a cui il governo vuole mettere mano. La grande rivoluzione passerà dal 117, l’articolo che decide la competenza legislativa di Stato e Regioni. Ecco, in tutte le materie concorrenti Roma, una volta approvata la riforma, potrà dettar legge in autonomia. Sulla gestione e il governo del territorio, incluso l’ambiente, ad esempio. Addio tiri alla fune fra comune e regione sulla manutenzione del Tevere, il filtraggio e la messa in sicurezza degli argini, la bonifica delle discariche abusive sulle sponde del fiume che attraversa la Città Eterna fin dalla sua fondazione. Ma la lista di materie in cui Roma Capitale detterà legge, con i nuovi poteri, è chilometrica. Previdenza e tasse, energia e comunicazioni. È un passaggio politico delicato, va da sé. Facile immaginarsi un’amministrazione comunale gonfiata e ben più protagonista sullo scenario nazionale, e al contempo una Regione molto alleggerita dei poteri e delle competenze che oggi spettano alla Pisana. Ci sarà da rimettere mano, nella legge attuativa e con una modifica allo statuto, alla stessa struttura amministrativa di Roma. Magari allargando il perimetro della Giunta e dell’Assemblea capitolina per far fronte alla mole di nuove competenze. Serve cautela, spiega chi segue il dossier, per questo alla stesura si lavora con un filo diretto fra Palazzo Chigi e la Regione ora guidata dal meloniano Rocca. Utile a definire insieme quali materie delegare alla nuova città-Regione e quali, invece, è meglio che restino sotto la regia di Via Cristoforo Colombo.

I PALETTI

Una su tutte: la Sanità. Cliniche, ospedali, Asl e servizi non traslocheranno in città e questa eccezione sarà messa nero su bianco nel Ddl costituzionale. Non è escluso se ne aggiungano altre, ad esempio la potestà legislativa in campo assicurativo. Nodi da sciogliere in Parlamento, dove atterrerà il Ddl costituzionale dopo la prima bollinatura del governo.

Sui fondamentali l’intesa c’è già. Roma avrà la forza e i poteri di una Regione. Potrà sollevare conflitto di attribuzione di fronte alla Consulta contro il governo, sedere al tavolo della Conferenza Stato-Regioni, tessere rapporti internazionali senza chiedere permessi. L’hanno promesso in tanti, non lo ha fatto, finora, nessuno. Chissà che sia questa la volta buona.