Venerdì 24 Maggio 2024, 09:39

Le emergenze quotidiane da fronteggiare tra le fiamme e le temperature altissime, gli interventi in zone impervie, le operazioni estreme per salvare la vita di chi ha deciso di farla finita e la vita scandita dalle sirene. Il coraggio dei vigili del fuoco raccontato in un cortometraggio con l'occhio privilegiato ed empatico dei pompieri stessi, che portano sulla scena un drammatico fatto di cronaca e mostrano allo spettatore la dimensione umana di chi rischia la vita tutti giorni, ma non vuole essere chiamato “supereroe”. A portare la divisa da pompiere ne “Gli Elefanti” – questo il titolo del docufilm girato nei comuni di Jesi, Montecarotto e Poggio San Marcello in provincia di Ancona – è Marco Aceti, 41 anni, di Ciampino, l’attore - vigile del fuoco, approdato per passione sullo schermo, che, con una ventina di pellicole cinematografiche e numerose interpretazioni teatrali, si è fatto conoscere e apprezzare dal grande pubblico .

«Il titolo di questa ultima fatica del regista Antonio Maria Castaldo (anche lui pompiere) – spiega Aceti in servizio presso il comando di via Genova, a Roma e alle spalle, interventi effettuati nelle squadre di Frascati e di Marino – trova il suo perché nell’indole, nella forza e nella resistenza di questi animali accostabili ai pompieri che quotidianamente rassicurano ed entrano in sintonia con chi si trova in una condizione di bisogno e di fragilità . Non vogliamo essere etichettati come eroi, perché siamo uomini che hanno scelto questo lavoro per passione, con l’intento di compiere una missione con tanta professionalità acquisita attraverso la formazione e l’addestramento».



La mission del cortometraggio, prodotto dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, unitamente alla Direzione centrale VVF della formazione ed alla Direzione regionale dei vigili del fuoco delle Marche, è mostrare dall’interno di una zona rossa, dove cioè nessuno può accedere al di fuori dei soccorritori, ciò che accade realmente e il loro modus operandi. « Ringrazio i miei COLLEGHI - aggiunge - Antonio Maria Castaldo, Gianluca Grazini, Antonio Rocco attore, Totò’ Onnis, Cristina D’Angelo comandante e direttrice regionale Marche e Carlo Dall'Oppio Il capo del corpo dei vigili del fuoco per questa esperienza edificante».



La pellicola sarà presentata alla sessantesima edizione del Festival di Pesaro, capitale della Cultura 2024.

Un filo sottile lega la pellicola, incentrata sul salvataggio di un uomo, appena registrata e la vita di Aceti che, di recente è intervenuto in via Panisperna per far desistere un giovane da un tentativo di suicidio. «Aveva lavorato tutta la notte – ricostruisce quei drammatici momenti mentre gli occhi scuri si fanno improvvisamente lucidi – e quando siamo arrivati sul posto stava già fuori dalla finestra, da sotto al palazzo gli abbiamo parlato per tranquillizzarlo, poi mi sono avvicinato con la scala, piano piano sono salito e con un gesto cauto, l’ho afferrato e tratto in salvo». Un abbraccio colmo di affetto e di speranza. « Questo intervento - conclude Marco Aceti– mi ha toccato tantissimo perché qualche giorno dopo questo ragazzo mi ha contattato su Fb per ringraziarmi».