Arrivano le ruspe a Capocotta. «Una giornata storica», l’ha definita il sindaco di Roma Roberto Gualtieri giunto sul litorale per inaugurare la stagione dei chioschi. Una giornata di “inizio” per alcuni, di “fine” per altri. Per certi versi, si chiude però anche un’era. Addio di sicuro allo storico “Dar Zagaja” che passerà a nuova gestione e potrà essere l’ultima estate anche per l’oasi naturista che ha perso il ricorso al Tar sulla regolarità della concessione. Mentre le ruspe sulla sabbia demoliscono ciò che resta del “Settimo Cielo”, distrutto dalle mareggiate e ricostruito abusivamente. Tre dei cinque chioschi sono andati a bando e ieri il primo cittadino, insieme all’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi, ha annunciato i vincitori del bando per la gestione (sei anni con rinnovo di altri sei) dei chioschi Mediterranea, Dar Zagaia e Porto di Enea di Capocotta. Per gli altri due (Settimo Cielo e Mecs) si procederà con dei «bandi light» della durata di quattro mesi così da avere un chiosco prefabbricato e servizi per questa stagione.

I RISULTATI

Per l’ex “Dar Zagaja” (Lotto A) è risultato vincitore la ditta Pianelli, «dopo una base d’asta a 32 mila euro ribassata a 25, con lo scorporo della manutenzione delle dune, avremo un canone annuo che è salito a 52 mila euro l’anno», ha detto Gualtieri. Il chiosco Mediterranea (lotto B) è andato alla cooperativa Crea per un canone da 40mila euro l’anno. Porto di Enea (lotto D) è andato al raggruppamento Fonte Ostiense - Il Melograno e con un canone da 45mila euro. «Per Capocotta - ha detto Gualtieri- abbiamo fatto un bando dopo 24 anni, indispensabile, che si è concluso ed è stato molto partecipato con 50 domande presentate. Per Capocotta non stiamo parlando di concessioni della spiaggia che è riserva naturale. Si mettono a bando i chioschi, la cura delle dune, la pulizia, la ristorazione i e servizi di sorveglianza agli sport acquatici. Le concessioni di Ostia riguardano la spiaggia, qui solo i servizi». Il colpo di scena riguarda il chiosco “Dar Zagaja”: le figlie di Gaspare Vichi, soprannominato così per la sua balbuzie, ex figurante di Cinecittà, pioniere di Capocotta, sono state battute nella gara. Per appena mezzo punto su 100. Determinante sarebbe stata l’offerta economica, mentre nebbie sul futuro dell’oasi naturista. «Finirà la stagione, poi il bando».

EPOCA ROMANTICA

Un clima che segna un po’ la fine di un’epoca romantica, fatta di trasgressione, di libertà e, soprattutto, di inclusione. Gaspare Vichi, infatti, fu uno dei primi negli anni Settanta a rimuovere la recinzione che impediva l’accesso dalla Litoranea alla spiaggia di Capocotta. Era l’epoca del “Buco”, inteso come foro nella rete di recinzione; l’epopea dei primi nudisti, del Battello Ubriaco e delle feste ad alto tasso alcolico, del Divino, del Bandiera Gialla, delle provocatorie battaglie dei radicali per istituzionalizzare hashish e naturismo. «I chioschi di Capocotta non insistono su demanio marittimo - denuncia l’associazione Labur - non potrebbero svolgere attività e servizi per la balneazione. Lo aveva detto il dipartimento ambiente a fine 2023 e lo ha ribadito poche settimane fa, su nostra segnalazione, anche la Capitaneria di Porto di Roma. In termini autorizzativi l'arenile di Capocotta è invece di competenza dell'Autorità Marittima di Civitavecchia, mai interpellata. Neppure si comprende la mancanza di assegnazione di un tratto del lido di Capocotta all'Area Naturale Marina Protetta delle Secche di Tor Paterno per la riproduzione delle tartarughe marine. Confidiamo in un intervento chiarificatore del nuovo Presidente della Commissione, anche relativamente all'assenza di allacci in fogna dei servizi igienici e di ristorazione». Spiagge che sono state fonte di ispirazione nella cultura contemporanea da Federico Fellini a De Andrè, passando per Rino Gaetano che la cita nella sua “Nuntereggae più”. E ora la poesia e la voglia di libertà rischiano di lasciare posto al business. E ad altri affari.