Venerdì 24 Maggio 2024, 00:51

Tutti pazzi a Roma per Testaccio come a Milano per Brera. Dove batte il cuore popolare della Capitale c’è ora anche “il best place to be” delle città italiane. Al terzo posto sul podio c’è di nuovo Roma, con l’Aventino. Merito di quella qualità della vita che ben conosce chi già vive il quartiere o di chi sogna di mettere presto dimora. Sono i quartieri dove si vive meglio in Centro, secondo quanto emerso dal ricco panel di intervistati utilizzato per costruire il “Secondo osservatorio sull’abitare - Le città vincenti: mercato e quartieri per la domanda residenziale delle famiglie”, realizzato da Scenari Immobiliari e Abitare Co. Una fotografia scattata anche incrociando i numeri e i dati, da quelli dell’accessibilità rispetto ai mezzi di trasporto a quelli dei servizi offerti dai quartieri, tra opportunità per l’infanzia e i giovani e snodi commerciali. A pesare nella classifica c'è poi anche altro: c'è il reddito imponibile familiare, ma anche i valori immobiliari, intesi come indicatore della qualità del mercato. Se ci spostiamo nel "semicentro", la vetta spetta a Pagano, sempre a Milano, ma figura sul podio ancora una volta Roma con il Salario. Infine si deve andare di nuovo nella Capitale per trovare la periferia più meritevole d’Italia, con il quartiere Appio. «Sono preferiti i quartieri che si trovano già a “15 minuti”», ha spiegato al Messaggero Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari, a margine della presentazione dell’Osservatorio presentato ieri durante il Forum dell’Abitare, «Quei quartieri dove la rete dei servizi alle persone è giudicata efficiente e comoda. E si tratta di un indicatore di trasformazione anche per le altre zone».

Atac, ex tranviere Emilio Polidori compie 100 anni: l'azienda lo festeggia con torta e giro in tram. «Mi ricordo ancora come si guida»

LA CRESCITA

Testaccio guadagna il premio attrattività top un po’ da outsider, rispetto all’area di Brera, un grande classico. Ma non è che il risultato di un percorso virtuoso di trasformazione iniziato oltre dieci anni fa. «In realtà i due quartieri sono ora molto simili», ha precisato Breglia, «Entrambi sono dinamici e considerati quartieri di cambiamento. Brera è diventato il centro della moda, ma 10 anni fa era più il quartiere del lavoro e della movida. Anche Testaccio ha però cambiato pelle. Entrambe sono aree piene di giovani e oggi molto attrattive. E teniamo presente», ha aggiunto il presidente, «che non parliamo del centro storico di Roma e Milano».

Come quartiere periferico top è stato scelto l’Appio in tutta Italia. «Si tratta di una scelta un po’ fuori dalle banalizzazioni», ha precisato ancora il presidente, «che dimostra, come tutti i quartieri di Roma abbiano oggi una grande vitalità e attrattività. Addirittura eccessiva». In che senso? «Nel turismo e negli affitti brevi non c’è confronto tra Milano e Roma: il rapporto è 1 a 20», fa fatto notare lo stesso Breglia, «Perché se la spinta di Milano è legata al lavoro, alla settimana della moda del mobile o alle ferie cicliche, Roma invece ha 12 mesi l’anno di turismo». Il Giubileo sarà poi un ulteriore traino per l’immagine di una città ancora con molte potenzialità da esprimere. Senza contare i varchi che può aprire la proposta di trasferire nella Capitale l’Agenzia europea per la cultura e l’istruzione ora a Bruxelles o le riqualificazioni sul verde.

«Il mercato di sta andando bene. C’è una domanda abitativa enorme e una domanda di investitori istituzionali altissima anche dall’estero. Ma soffre un po’ la necessaria riorganizzazione dell’offerta. Si costruisce poco, i grandi progetti sono rallentati e i tempi urbanistici sono lunghi. Anche i costi delle riqualificazioni sono elevati».

Ma quanto valgono le potenzialità del mercato romano? «Secondo l’ultimo Rapporto Roma Regeneration Forum, sono possibili 144 miliardi di ricadute sociali per Roma entro il 2050, soltanto dagli interventi di rigenerazione, stimati in circa 40 miliardi, e di trasformazione urbana (per circa 104 miliardi)». Per Breglia Roma rappresenta davvero la capitale mondiale della rigenerazione: «Da 2700 anni il suo territorio vive una incessante trasformazione: dall’impero al medioevo, poi il rinascimento, il barocco, l’età moderna. Un incessante cambiamento ma conservando il meglio del passato. Ed è una sfida per noi restare all’altezza della storia. Nel 2021 avevamo presentato un’indagine europea sulla competitività delle grandi città europee secondo quattro indicatori (demografia, mobilità, qualità della vita e turismo). Allora Roma era quarta; nell’aggiornamento di febbraio 2024 passa al secondo posto, dopo Parigi».