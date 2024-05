Venerdì 24 Maggio 2024, 06:12

Al netto delle buone intenzioni e della trasversalità, elemento fondamentale per evitare anche la ghigliottina del referendum costituzionale, la riforma per Roma Capitale dovrà sciogliere i nodi che, sostanzialmente, ancora oggi rendono la Capitale dipendente dalle buone grazie, politiche, tecniche ed economiche, del Governo e della Regione.

I NODI

Il primo è più rilevante tema è quello del trasporto pubblico. Il fondo nazionale trasporti viene diviso fra le regioni. Poi il Lazio lo ripartisce fra Roma e tutti gli altri comuni della regione. I tentativi di aumentare la quota per Roma si sono scontrati con ostacoli legislativi - non si possono trasferire dallo Stato alla Capitale saltando la Regione - e politici. Roma con i poteri riformati si siederebbe direttamente al tavolo col governo per dividere la torta nazionale non più in 20 ma in 21, bypassando il Lazio.

Seconda questione. L’urbanistica. Oggi, formalmente, a Roma sono stati “girati” quasi tutti i poteri della Regione. Ad esempio, una variante urbanistica al piano regolatore non deve tornare in Regione per l’approvazione finale. Ma alla Regione sono rimasti in capo due passaggi fondamentali in qualsiasi progetto: la valutazione di impatto ambientale e la valutazione ambientale strategica, veri e propri imbuti nei quali spesso rallentano o si perdono i progetti sulla città.

MINISINDACI

Dall’altro lato, poi, nel processo di riforma dovrà necessariamente essere rivisto l’ordinamento dei Municipi. Passati da 19 a 15 con la riforma parziale Berlusconi/Alemanno del 2010, oggi sono ancora delle entità informi: per fondi e personale dipendono dalle buone grazie (e dalla cassaforte) del Campidoglio. Basti pensare alla manutenzione stradale. A Roma si contano 5.600 km di strade, pari a circa 56 milioni di metri quadri. Di queste, 800 km sono di grande viabilità di competenza diretta del Campidoglio. Gli altri 4.800 km, l’85% del totale, sono di competenza dei Municipi che, però, ricevono pochissimi finanziamenti dal Comune con il risultato che la qualità di queste strade più piccole è davvero desolante.