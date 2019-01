Roma, 70 dosi di “shaboo” sotto il sedile dell'auto: arrestati 3 pusher

Settanta dosi di «shaboo» puro (cristalli di metanfetamina) nascosti sotto al sedile di un'auto. Li hanno scoperti i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Centro che hanno arrestato tre persone, due cittadini cinesi di 30 anni e un cittadino delle Filippine 33enne, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La scorsa sera, in via Casilina, i militari hanno notato, nei pressi di un hotel, i due cittadini cinesi mentre si avvicinavano ad una monovolume con il 33enne filippino alla guida, e gli cedevano un involucro. Insospettiti, i militari hanno sottoposto a controllo i tre.



Durante gli accertamenti, i fermati hanno mostrato segni di impazienza e nervosismo che hanno spinto carabinieri ad approfondire gli accertamenti. L'ispezione del veicolo ha permesso di recuperare l'involucro con all'interno 70 dosi di «shaboo» puro (cristalli di metanfetamina) che era stato nascosto sotto al sedile del guidatore. I militari sono poi risaliti alla stanza dell'hotel dove i concittadini alloggiavano e hanno rinvenuto altre dosi della stessa sostanza, circa 150, pronte allo spaccio, 8 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento, 1.800 euro e 100 dollari americani in contanti. La vendita illegale delle dosi avrebbero fruttato ai pusher circa 12.000 euro. Gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo.

