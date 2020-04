Coronavirus, Cinecittà World inaugura il parco sulla Roma antica, tra gladiatori e pretoriani: «Nuovo set per fiction»

Una Roma antica alle porte di Roma. Sulla via Pontina, all'altezza di Castel Romano. Lì dove ora si scorge il profilo dell'imponente set del Circo Massimo costruito per il remake hollywoodiano del kolossal di Ben Hur, sta sorgendo un nuovo parco a tema, il "Roma World", costola "imperiale" di Cinecittà World. Un sogno a lungo meditato dal suo amministratore delegato Stefano Cigarini (che lo scorso inverno ha partecipato all'inaugurazione a Mosca del più grande parco divertimenti a tema al coperto) e che ora, emergenza coronavirus permettendo, potrebbe essere in dirittura d'arrivo. Mosca, apre la Disneyland del Cremlino: il più grande parco divertimenti "al chiuso" del mondo



I lavori, d'altronde, sono andati avanti tra costruzioni e scenografie, per far sorgere una nuova piccola Roma, con il suo accampamento delle legioni Romane. «La data fissata per l'inaugurazione è il 13 giugno, ma naturalmente dipenderà da quello che accade intorno a noi e dai tempi del lockdown», spiegano gli organizzatori. Il nuovo parco confina con Cinecittà World e si estende nella campagna romana dopo il set di Ben Hur. A collaborare all'impresa, ovviamente, il Gruppo Storico Romano. Intrattenimento per il pubblico, ma anche produzioni cinematografiche. Tutto il nuovo parco, infatti, può essere utilizzato per allestire set cinematografici per racconti storici in costume.

Un viaggio nella storia a contatto con la natura, così lo definiscono gli organizzatori. Qui si potrà mangiare e dormire, e vestirsi, come gli antichi Romani, diventare Gladiatore per un giorno, fare shopping tra le bancarelle dell’antico mercato, stabilire un rapporto speciale con gli animali della fattoria, ammirare il volo dell’aquila e di altri spettacolari rapaci, ma anche correre sulle Bighe di Ben Hur, e immergersi nel bosco. Basta superare il grande portale dell’accampamento (il Castrum) ed entrare nel villaggio.

Al centro, si scopre l’arena dei Gladiatori, un ring dove assistere alle sfide o imparare le tecniche di combattimento maneggiando una spada (Gladio) guidati da istruttori professionisti. Immancabile, la Taberna, il ristorante del parco, dove provare l’esperienza di mangiare come gli antichi Romani, tra carni, bevande e piatti d’epoca. E nell'accampamento gli amanti dell’outdoor possono dormire la notte, come in un campeggio di duemila anni fa. Anche lo shopping riporta indietro nel tempo, con il mercato a tema, dove scoprire oggetti e tecniche di una volta. Non mancherà, infine, l'Arena dei rapaci.

