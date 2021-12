Capodanno, a Roma 40 feste "sorvegliate" speciali: dagli hotel alle discoteche

Sfideranno i duemila agenti messi in campo, solo a Roma, per evitare assembramenti e festeggiamenti a rischio contagio: sono i locali che hanno confermato i loro appuntamenti per Capodanno. La parola d'ordine, nella comunicazione social, è vietato ballare ma si capisce, anche dai dj che sono stati arruolati, che l'intento è quello di attrarre un pubblico in cerca di divertimento. Del resto, la pena per chi non rispetta i divieti è lieve: multe di alcune centinaia di euro, una chiusura di pochi giorni (che ci sarebbe comunque, visto il periodo di festività). A conti fatti, mettendo sulla bilancia gli introiti di una notte con centinaia di prenotati e una sanzione, il gioco vale la candela: ovviamente senza considerare i contagi che si potrebbero registrare al termine di un evento con centinaia di persone.

APPROFONDIMENTI AGROALIMENTARE Capodanno, Coldiretti: lenticchie portafortuna in 8 tavole su 10 L'ALLARME Roma, l'appello dei presidi: «Hub ed esercito in campo... PAY Natale e Omicron fanno schizzare i contagi: 734 casi L'EMERGENZA Cenone di Capodanno: tamponi fai da te introvabili. I medici di... LA GUIDA Roma, cosa fare a Capodanno: la guida a musei, teatri,... ROMA Roma, stretta di Capodanno: duemila agenti sulle strade e... LA CIRCOLARE Capodanno, ecco la stretta sui veglioni illegali: più... LA CIRCOLARE Capodanno, i cenoni nei locali non potranno trasformarsi in...

DISCOTECHE COME RISTORANTI

Quasi tutte le feste, ieri, erano già sold out. A partire dalla cena organizzata nella discoteca Art Cafè - Aster Club, a Villa Borghese: Pr sul piede di guerra da giorni, hanno staccato biglietti anche di alcune migliaia di euro (si parte da 800 euro fino a 2000, per i tavoli più in vista). Discoteca-ristorante anche al Circolo degli Illuminati, quartiere Ostiense, poco distante dal Planet, dove pure è prevista una cena di gala musicale: all'Eden, in zona stadio Olimpico, sono stati venduti almeno 400 biglietti per altrettante cene. Fuori Roma, a Casal Palocco, il Loft 84, ha esaurito i 130 posti disponili, complice anche la promozione dei pr che promettevano, dalle 22.30, discoteca. Un djset è previsto all'interno del Mercure Hotel, a Roma Sud (prezzi dai 65 a 600 euro a persona), con il classico format della cena spettacolo, lo stesso scelto dal gruppo di giovanissimi organizzatori di Simposio: questi si sono dati appuntamento all'hotel Romoli. Festa anche dentro palazzo Brancaccio, uno spazio, a Colle Oppio: 200 euro a persona. E non mancano gli appuntamenti nelle ville, anche in località balneari: alcuni ragazzi, di Roma Nord, hanno organizzato un party a Fregene, arruolando i partecipanti attraverso Instagram.

EVENTO CANCELLATO

A fronte di chi festeggia, a tutti i costi, c'è chi ha responsabilmente scelto di fare un passo indietro. E' il caso della Casa del Jazz, che, nei giorni scorsi, ha comunicato ai suoi clienti di aver annullato la cena in programma per stasera. «Molte persone ci chiamavano per sapere se ci sarebbe stato un dj spiega uno dei soci e noi spiegavamo che non era previsto. In ogni caso, la nostra scelta è stata dettata anche dal clima di paura che si sta vivendo in questi giorni». Sono circa 40, comunque, i locali che, per oggi, hanno in programma una festa e che potrebbero essere oggetto dei controlli da parte delle forze dell'ordine: circa 1000 agenti della Municipale, 570 poliziotti e 500 carabinieri sorveglieranno la città fino all'alba, anche nelle piazze che potrebbero essere un luogo di ritrovo per i festeggiamenti.ERVATA