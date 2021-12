Venerdì 31 Dicembre 2021, 05:02

LA SITUAZIONE

Sta per concludersi il 2021 e il territorio pontino fa registrare un record assoluto di nuovi casi: 734 su poco meno di 3mila tamponi, una cifra mai neanche sfiorata in due anni di pandemia. E a questi si aggiungono altri 43 casi relativi a persone residenti fuori provincia. Il conto totale è impietoso: 6.857 cittadini positivi scoperti dall'inizio di dicembre, con picchi via via più alti proprio in concomitanza con le festività. In gran parte questi numeri sono il risultato di pranzi e cene di Natale e delle riunioni fra amici e parenti, ma anche l'effetto più diretto della variante Omicron che contagia molto più rapidamente. Così si allungano ancora le file ai drive-in, code di centinaia di metri in cui si trova bloccato per ore chi attende di poter fare un tampone molecolare dopo un rapido positivo, chi presenta sintomi del covid e chi ha prenotato un tampone di controllo per la fine della quarantena.

I contagi esplodono soprattutto nel capoluogo, dove si sono contati in sole 24 ore ben 247 cittadini positivi, anche in questo caso il dato più elevato di sempre. E' sempre più difficile risalire all'origine del contagio e tracciare i contatti ma da quanto emerge sulla base delle prime rilevazioni del dipartimento di prevenzione su un numero tanto imponente di casi, decine di link epidemiologici riportano ancora alle quarantene delle scuole, chiuse da una settimana. Preoccupano anche gli 84 accertati a Terracina, i 61 di Formia e i 57 di Aprilia. Altri 41 contagi sono poi a Cisterna, 35 a Fondi, 33 a Gaeta, 28 a Cori, 21 a Minturno, 20 a Sabaudia, 18 a Pontinia e 17 a Sermoneta, 10 a Santi Cosma e Damiano, otto a Sezze, sette nei comuni di Itri, Monte San Biagio, Priverno, San Felice Circeo e Spigno Saturnia, quattro ancora a Norma, tre a Bassiano e altrettanti a Castelforte, due a Ponza, Rocca Massima e Sperlonga, infine un solo caso a Lenola, Roccasecca dei Volsci e Sonnino. Nessun nuovo decesso (restano 26 quelli totali di dicembre), ma a schizzare è il dato dei ricoveri ospedalieri: 21 pazienti hanno avuto necessità di cure ospedaliere. Per quanto riguarda ancora la provincia di Latina, le vaccinazioni sono state 4.801, di cui 4.138 terze dosi, 302 prime dosi e 362 seconde. Ora l'attenzione è puntata sulle feste del Capodanno, quelle nei locali pubblici e nei ristoranti in particolare, che sono consentite ma a patto che non vengano trasformate in serate danzanti per aggirare l'ostacolo della chiusura delle discoteche. Infine, uno sguardo anche ai dati dell'intera regione, dove il quadro non è migliore. Su oltre 85mila test effettuati i nuovi positivi scoperti sono stati 5.843, vale a dire quasi 600 in più rispetto alla giornata precedente. Sono state sei le vittime registrate (cinque pazienti erano non vaccinati) ma i ricoveri crescono ancora: 1.127 persone sono ricoverate nelle aree mediche degli ospedali del Lazio, 150 si trovano invece in terapia intensiva. Sfiorano quota 65mila gli attuali positivi, mentre le vittime del virus, dall'inizio della pandemia ad oggi, ammontano complessivamente a 9.259.

Laura Pesino

© RIPRODUZIONE RISERVATA