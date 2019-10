Roma, controlli della polizia al campo nomadi di via dei Gordiani: sequestrate auto senza assicurazione

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Torpignattara, insieme al personale del nucleo specializzato del Nae della Polizia locale di Roma Capitale, hanno effettuato un'operazione congiunta di controllo straordinario presso il campo nomadi di via dei Gordiani. Durante il controllo l'intera area è stata sottoposta ad una verifica per accertare il numero e la regolarità degli occupanti del campo ed in generale il rispetto delle normative previste.

LEGGI ANCHE Roma, flop piano nomadi: il Comune ricolloca solo una famiglia su 10

Sono state controllate 73 persone ed una è stata accompagnata presso l'ufficio immigrazione per valutarne la regolarità sul territorio nazionale. Si è anche proceduto al controllo dei veicoli presenti nell'area interessata al fine di verificare la regolarità dei titoli di proprietà, di circolazione e la conformità degli stessi alle regole del codice della strada. L'attività ha permesso di accertare la presenza di diversi veicoli sprovvisti di copertura assicurativa, che sono stati sottoposti a sequestro amministrativo, rimozione con contestazione ai titolari delle previste sanzioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA