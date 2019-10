Due rom di 25 e 49 anni aggrediscono i bambini nella scuola elementare del Padovano: «Avete fatto cadere nostro nipote»

Aggressione ai bambini a scuola a San Giorgio in Bosco, in provincia di Padova: oggi 2 ottobre due rom sono entrati nell'istituto elementare Dante Alighieri come due furie, durante la ricreazione, aggredendo verbalmente e minacciando alcuni bambini, rei, a loro dire di aver spinto e fatto cadere il loro nipotino. Il fatto è accaduto intorno alle 11 di ieri, primo ottobre.

I due rom, un uomo 49enne e una donna di 25 anni, nati a Schio, nel Vicentino, e residenti in un campo nomadi a Cittadella, in provincia di Padova, si sono scagliati anche contro gli insegnanti che hanno subito allertato i carabinieri. I protagonisti dell'aggressione sono stati denunciati per minacce.

«Un fatto molto grave»: così la preside Alessandra Milazzo commenta l'aggressione verbale nella scuola. Stando a quanto ricostruito oggi dai carabinieri intervenuti sul posto, un 40enne ha assistito a un diverbio tra suo nipote e un altro bambino durante la ricreazione; l'uomo ha inveito contro i ragazzini e ha tentato di entrare nel perimetro della scuola, ma l'ingresso gli è stato impedito dagli insegnanti. A quel punto il 49enne ha urlato anche contro i professori. Agli insulti ha partecipato anche la sua compagna di 25 anni.

Dalla scuola sono stati chiamati i carabinieri che hanno identificato i due aggressori. La sorella del 40enne, mamma del bambino a cui lo zio stava portando la merenda, si è scusata con la scuola per il comportamento del congiunto.



