Roma, due 14enni denunciati per effrazione e tentato furto in una scuola a Monte Mario

Ancora una scuola romana “presa d’assalto”. Questa volta è toccato all’Istituto scolastico industriale Enrico Fermi di via Trionfale 8737 dove la scorsa notte i carabinieri della stazione Roma Trionfale sono intervenuti per bloccare due giovani 14enni che si sono introdotti al suo interno. Le forze dell’ordine sono potute intervenire grazie agli allarmi scattati durante il tentativo di effrazione dei due giovani che dopo un breve inseguimento sono stati fermati, identificati (uno dei due proveniva dal campo rom di via Cesare Lombroso) affidati ai rispettivi genitori e denunciati a piede libero per i reati di effrazione e tentato furto aggravato.

Due ragazzi di cui uno proveniente dal vicino campo nomadi che la dice lunga ancora una volta sul problema delle sicurezza nelle periferie : «Il fatto spiega la differenza di attenzione dell’Amministrazione tra centro e periferie - dice l’avvocato Giorgio Mori - le attenzioni che ha il primo non le hanno le periferie che spesso sono abbandonate a se stesse, in questo modo la legalità lascia il passo a tutti i tipi di criminalità, le forze dell’ordine devono essere al fianco dei cittadini, devono sentirsi al sicuro». Monte Mario un contesto che se posto vicino un campo nomadi può diventare epicentro di micro e macro criminalità: «In passato abbiamo avuto spesso problemi lungo la pista ciclo pedonale che va da Monte Mario a Monte Ciocci sulla Balduina dove molti ragazzi venivano rapinati da minori che provenivano quasi sempre dal campo nomadi vicino Santa Maria della Pietà - dice Stefano Oddo consigliere del XIV municipio - bisogna porre attenzione alle varie realtà, Monte mario non deve essere lasciata sola».