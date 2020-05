Due morti nell'aereo ultraleggero precipitato in fiamme questa mattina fra Nettuno e Latina in zona Grugnole. Il velivolo monomotore biposto a tre assi era decollato poco prima dell'aviosuperficie Ali, di Nettuno, molto utilizzata anche dai paracadutisti.

L'aereo ad ala bassa è caduto fra via Grugnole e via Acciarella, nelle vicinanze del lago usato come punto di riferimento dai piloti diportisti della zona. Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri di Anzio e Nettuno. Testimoni hanno riferito di avere visto fiamme uscire dal vano motore mentre il velivolo precipitava nei pressi della scuola di paracadutismo Crazy Fly in via Grugnole, più a ridosso della costa rispetto all'aviosuperficie.

