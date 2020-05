Roma, aereo cade nel Tevere durante lezione di volo: salvo l'istruttore, allievo disperso

Un piccolo aereo biposto Diamond Da 20, si è inabissato nel Tevere, a Roma. A lanciare l'allarme è stato l'Enav che ha segnalato la scomparsa del velivolo della scuola di volo UrbeAero decollato dall'aeroporto dell'Urbe. Polizia e carabinieri con gli elicotteri sono alla ricerca dell'aereo di solito utilizzato dalle scuole di volo e per diporto. L'istruttore della scuola di volo è stato soccorso nel fiume, estratto dall'aereo e trasportato da un elicottero del 118, dell'allievo ancora non c'è traccia. Le ricerche, nei pressi di via Vitorchiano, sono frenetiche.

Sul piccolo monomotore con elica bipala e motore da 115 cavalli c'erano un pilota istruttore e un allievo. L'istruttore che si è salvato ha raccontato che l'aereo è precipitato a pochi metri dall'aeroporto. Ha percorso diversi metri nella melma, tra le fiamme, prima di essere soccorso. «Ho chiamato il mio compagno - ha detto ai soccorritori - ma non ho più sentito la sua voce».

L'istruttore ha raccontato anche di aver avuto problemi al motore e per questo ha provato una manovra estrema, di ammaraggio. «Mi sono riuscito a sganciare e uscire dall'aereo». L'allievo potrebbe essere rimasto incastrato nel velivolo.

