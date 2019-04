Roma Tre, 36mila borracce d'acciaio per gli studenti: «Così eliminiamo la plastica»

Borracce d'acciaio per eliminare la plastica. "The message is the bottle”, è l'evento con il quale l'università Roma Tre avvia la campagna di distribuzione gratuita a tutti i suoi studenti di 36.000 borracce di acciaio in sostituzione delle bottigliette di plastica monouso.

«Il nostro Ateneo è da sempre impegnato affinché la sostenibilità sia parte integrante delle sue politiche di gestione e sono numerosi i progetti e le iniziative avviate in questi anni per responsabilizzare tutta la nostra comunità accademica alle tematiche relative all’impatto ambientale - spiegano dall'Atenao -. “The message is the bottle” va nella stessa direzione: ribadire che la sostenibilità per Roma Tre non è solo un valore da difendere, ma una pratica da diffondere».

Protagonisti dell'evento saranno testimoni eccellenti come Neri Marcorè da sempre sensibile alle tematiche ambientali e il direttore di Greenpeace Italia, Giuseppe Onufrio, che ha illustrato l’iniziativa “Plastic radar”, seguito dalla proiezione del video “Emergenza plastica”.

La distribuzione delle borracce di Roma Tre avverrà in maniera graduale con una prima immediata consegna che coinvolgerà 5000 studenti e proseguirà nei mesi successivi. A ciascuno studente verrà recapitato via mail un buono personale, utilizzabile una sola volta entro 3 mesi dalla data di emissione, che consentirà il ritiro della borraccia in appositi punti di distribuzione allestiti presso alcune sedi dell’Ateneo.



