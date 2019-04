Gli imballaggi si evolvono e diventano più sostenibili: fatti con materiali riciclati, compostabili o facilmente riciclabili, più leggeri per consumare meno materie prime. Per l'edizione 2019 del concorso Best Packaging, promosso dall'Istituto Italiano Imballaggio, sono in gara 23 soluzioni, che hanno come plus l'eco sostenibilità. Gli imballaggi spaziano dal food, al personal care, passando per trasporto e logistica. Le realizzazioni saranno in mostra durante la Milano Design Week, dal 9 al 14 aprile, nel cuore del Brera Design District. Fra le innovazioni in gara c'è la Eco Sacco Barriera di Adercarta, in carta riciclabile e compostabile per rosticcerie e pescherie: carta semitrasparente con un sottilissimo strato di resina ecocompatibile che la rende impermeabile. Bticino propone l'astuccio per placche Living Now, in cartoncino e pasta di legno. Gli imballaggi per caffè sono in monomateriale polipropilene (più facile da riciclare rispetto ai polimateriali), come l'espresso Coffe promotion Pack di Bioplast. Oppure riducono del 20% il peso (e quindi il consumo di materie prime e la spesa del riciclo), come il Pack Cafè di Cellografica Gerosa. Coop propone vaschette con coperchio per ortofrutta all'80% in plastica riciclata. I vasetti di plastica per cosmetici per capelli di Davines arrivano al 90% di Pet riciclato. Estathé lancia per l'estate la bottiglia di vetro, con il tappo a strappo in alluminio, entrambi materiali facilmente riciclabili. Kemiplast porta in gara il suo Freshness Paper Bio, imballaggio per alimenti in carta microperforata, biodegradabile e compostabile. È totalmente compostabile anche la confezione dello stracchino Nonno Nanni. Parmalat e Tetrapak concorrono con il progetto Green Box, che usa cartoni prodotti con cartone riciclato. Parmalat e lo Scatolificio Sandra hanno anche ridotto il peso dei cartoni per lo yogurt, fatti con materia prima riciclata. Polycart e Conad propongono le buste per mozzarella di bufala in Mater-bi, bioplastica dell'italiana Novamont, del tutto compostabile. Il Tubettificio Favia lancia un tubetto per dentifricio in alluminio con il tappo in plastica biodegradabile.

