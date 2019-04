Latina, “Liberiamo la spiaggia dalla plastica”: raccolti 30 metri cubi di rifiuti sull'arenile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oltre 30 metri cubi di rifiuti. Ecco quanto è stato raccolto in appena tre ore, tra le 10.30 e le 13, da quasi 300 volontari, in maggioranza bambini e ragazzi, sulla spiaggia di Latina nell'ambito dell'iniziativa Liberiamo la spiaggia dalla plastica, organizzata dal Comune con l'Azienda per i beni comuni (che gestisce la raccolta dei rifiuti), con la collaborazione del Circolo Arcobaleno Pontino di Legambiente. I volontari, tra cui anche studenti del Liceo Artistico e del Liceo Manzoni, nonché di diversi istituti comprensivi di scuola primaria, si sono impegnati lungo il tratto che da Capoportiere porta verso Foce Verde. A tutti erano stati distribuiti mollettoni e guanti protettivi, sacchetti per la raccolta, magliette, zainetti. Nonostante la raccolta fosse particolarmente rivolta a plastica e microplastiche, per evitare che finiscano in mare e quindi nell'alimentazione dei pesci, i volontari hanno trovato anche molte cartacce, e altro materiale. «Una grande giornata di partecipazione da parte della cittadinanza - ha commentato il sindaco, Damiano Coletta - che accogliamo con l'obiettivo di far diventare Latina plastic free».