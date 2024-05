Castel Gandolfo: "Romeo e Giulietta", il cast dell'Istituto Comprensivo Dante Alighieri incanta la platea del Teatro Bazzi

L'arte di Shakespeare emoziona con i giovani talenti dell'Istituto Comprensivo *Dante Alighieri" di Castel Gandolfo, che hanno portato in scena, sabato 11 e domenica 12 maggio al teatro Bazzi, una splendida interpretazione di "Romeo e Giulietta". Un cast di adolescenti dai 12 ai 16 anni - guidati dall'insegnante di lingua francese, la professoressa Maria Teresa Scappaticcio, dal Responsabile della associazione Happy Time e dal direttore artistico Alex Papitto della compagnia teatrale Jolly Lab - ha commosso il pubblico presente, dimostrando una profonda comprensione dei personaggi e delle sfumature emotive del capolavoro di Shakespeare.

Nelle vesti di Giulietta la giovanissima Rachele, che ha interpretato il ruolo con determinazione, riuscendo a rappresentare la fragilità del personaggio.

Romeo è stato interpretato con passione e intensità da Tommaso. I due attori in erba hanno trasmesso tutto il fuoco dell'amore travolgente che brucia tra i due giovani amanti, appassionando con dolcezza gli oltre seicento spettatori presenti.

E ancora. Il ruolo di Paride straordinariamente interpretato da Alessio, che ha portato sul palco l'arroganza e la determinazione del pretendente di Giulietta. Nei panni di

Frate Lorenzo, il giovane

Lorenzo, che con passione ha tentato di fare da mediatore tra le famiglie in lotta e di salvare Romeo e Giulietta dal tragico destino che li attendeva.

Anche il ruolo di Mercuzzio, interpretato da Adriano, ha aggiunto una vivacità e un'energia unica alla storia, portando sul palco l'umorismo e il coraggio del fedele amico di Romeo.

Benvoglio, interpretato con fervore da Amelie. Tebaldo, il cugino di Giulietta, portato in scena da Tommaso e la Nutrice, interpretata da Elisa, ha conquistato il pubblico con la sua saggezza e il suo affetto per Giulietta.

Infine, i genitori di Romeo e Giulietta hanno incarnato il conflitto tra dovere familiare e desideri personali. Interpretati con pathos da Jennifer e Simone per i Capuleti e Angela e Flavio per i Montecchi

Infine nel ruolo del Principe di Verona, il giovane Riccardo, la cui presenza sul palco è stata come un faro di giustizia e ordine nella tumultuosa Verona, mentre condannava e criticava le azioni irresponsabili delle due famiglie rivali.

"L'entusiasmo e l'impegno dimostrati dai ragazzi - hanno commentato gli organizzatori - sono stati testimoni della loro passione per il teatro e per l'arte in generale.

Attraverso questo progetto del laboratorio linguistico teatrale, hanno avuto l'opportunità di esprimere se stessi, di sviluppare propria fiducia e di creare legami duraturi con i loro compagni di cast e dietro le quinte".