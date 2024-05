Ciampino, l'auto si sfrena: Adriano Fatichenti muore incastrato tra un muro e il veicolo

Tragedia a Ciampino l'altro ieri pomeriggio. Un uomo di 78 anni è stato travolto dalla sua auto, che si è sfrenata e lo ha schiacciato contro un muro. È morto in questo modo atroce Adriano Fatichenti, che aveva parcheggiato la sua Libra in un tratto in discesa all'altezza del numero civico 1 di via Frascati, quando l'auto si è messa in movimento e lo ha investito. L'uomo è rimasto incastrato tra il veicolo e un tramezzo.

La tragedia a Ciampino

Un impatto violento, fatale, che non ha lasciato scampo al pensionato deceduto praticamente sul colpo. Inutili le manovre di soccorso dei sanitari intervenuti con un'ambulanza del 118: non c'è stato nulla da fare per il settantottenne, morto quasi all'istante a causa delle profonde lesioni e dei traumi riportati. In base alla ricostruzione dei carabinieri della Tenenza di Ciampino il pensionato era da solo ed era arrivato in via Frascati per svolgere alcune commissioni personali. Non appena si è fermato è ha spento il motore, è stato investito dalla vettura che ha preso velocità quasi subito, Secondo i militari non ci sarebbero dubbi sul cattivo funzionamento del freno a mano, il cui cedimento ha causato la morte dell'uomo. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti attirati dalle urla dellla vittima e dal rumore provocato dall'urto. La segnalazione è stata fatta al numero di emergenza del 112 e la telefonata è stata girata alla centrale della compagnia di Castel Gandolfo, che ha attivato i soccorsi.

Quanto accaduto ha sconvolto la cittadina aeroportuale.

I precedenti

Non è la prima volta che avvengono fatti così tragici e il caso più eclatante e doloroso ai Castelli Romani avvenne nel 2007, quando un bambino di 8 anni venne travolto e ucciso dalla Smart della madre parcheggiata nel cortile della villa di famiglia in via della Pedica, tra le strade piú esclusive di Grottaferrata. Il piccolo stava giocando con il fratello in giardino e si nascose dietro l'utilitaria della donna appena tornata da lavoro.

La vettura era stata parcheggiata in un tratto in salita e, non appena il bimbo si mise dietro, si mise in movimento e lo investì in pieno sotto gli occhi del fratello, distante solo qualche metro dal luogo della tragedia.