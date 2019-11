Roma, baby gang dei furti nelle auto: catturati 18enne e un minorenne

Giovanissimi, eppure già dentro al "business" dei furti nelle auto. Erano in due, un diciottenne egiziano e un complice minorenne. La polizia li ha beccati ieri in via degli Olimpionici dopo che avevano provato a forzare le portiere delle auto in sosta e cercato di fare razzia degli oggetti di valore al loro interno. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Reparto Volanti assieme a quelli del Commissariato Villa Glori e hanno arrestato il maggiore dei due, A.O., per tentato furto aggravato in concorso. Il minore è stato denunciato a piede libero.

