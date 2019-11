Roma, furti nei camper dei turisti: arrestati tre ladri, latitanti da 7 mesi

Erano il terrore dei camperisti. Tre persone sono state arrestate per un furto realizzato nell'aprile scorso quando, dopo aver rubato oggetti di valore e documenti in un camper di turisti svedesi parcheggiato in viale Giotto si erano dati alla fuga, riuscendo a far perdere le proprie tracce ai carabinieri.

LEGGI ANCHE Roma, svuotavano camper e auto: arrestati due nomadi che terrorizzavano i turisti

I tre adesso sono stati rintracciati e per loro, in base agli elementi raccolti, è stata disposta la custodia cautelare in carcere a Regina Coeli. Si tratta di 3 uomini di 26, 30 e 43 anni, tutti con precedenti e provenienti dagli insediamenti di Monachina e di via della Muratella. Ora dovranno rispondere dei reati di rapina impropria in concorso e resistenza a pubblico ufficiale continuata in concorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA