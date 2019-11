Inseguimento da action movie nelle campagne umbre. I carabinieri li individuano e loro fuggono a piedi tra gli uliveti. Scatta la caccia all'uomo

Ultimo aggiornamento: 21:11

GUALDO CATTANEO - Caccia all'uomo, o meglio al quartetto, nelle campagne tra Gualdo Catteno e Giano dell'Umbria. I carabinieri stanno cercando, senza soluzione di continuità, 4 soggetti che a bordo di un'auto, poi abbandonata, sono stati notati e inseguiti dall'equipaggio di una gazzella. la loro presenza in zona, e la successiva fuga alla viosta dei carabinieri, potrebbe essere compatibile con la potenziale commissione di in quell'area dell'Umbria. L'attività fa parte di un vasto piano di prevenzione dei reati predatori, con particolare attenzione ai furti in abitazione, disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Perugia, guidato dal colonnello Giovanni Fabi. Ed è in questo contesto che è maturata l'operazione anticrimine. Nel corso dell'inseguimento il quartetto ha abbandonato la vettura e, stando a quanto riferiscono in loco, il gruppo di ricercati avrebbe proseguito la fuga a piedi, forse anche dividendosi, attraverso uliveti e zone boschive molto frequenti in quella porzione di territorio. La vettura abbandonata risulterebbe, ma il condizionale è doverosamente d'obbligo, rubata. In attesa di ulteriori verifiche sulla provenienza del mezzo sono stati, come sempre accade in queste situazioni,svolti tutti i controlli del caso compresi gli accertamenti tecnici. Il livello di attenzione da parte dei carabinieri è altissimo, così come lo è l'azione di contrasto finalizzata ad arginare i reati.