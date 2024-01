Roma, al Teatro 7 Off una panchina rossa per dire no alla violenza sulle donne

Giulia Tramontano, di 29 anni, uccisa con 37 coltellate insieme al piccolo Thiago che aveva in grembo. Vanessa Ballan, di 26 anni, alla dodicesima settimana di gravidanza, accoltellata lo scorso dicembre. E ancora: Giulia Cecchettin, di 22 anni, prossima alla laurea, morta per mano del suo ex fidanzato nel novembre scorso. L’elenco prosegue con dati allarmati, le vittime sempre loro: le donne. E per ribadire ancora una volta il “No” alla violenza sulle donne, nella serata di ieri, è stata presentata una panchina rossa installata nel cortile del Teatro 7 Off, in via Monte Senario, 81 nel quartiere Montesacro. Presenti all’inaugurazione il Direttore artistico, Michele La Ginestra, il Presidente del Municipio III, Paolo Marchionne e la testimonial del progetto, l’attrice Federica De Benedittis.

La sala, aperta nel 2020, in un momento particolarmente delicato per il Paese, alle prese con l’emergenza del Covid, ha aderito al progetto “Non solo un simbolo”, lanciato dall’Associazione Scarpetta Rossa aps che dal 2014 offre un sostegno alle vittime di abusi.

Il teatro, nel lontano 2007, ha rappresentato una organizzazione di volontariato ( Teatro 7 Solidarietà Onlus), con l’intento di favorire progetti solidali. «Sembra assurdo - dice Michele La Ginestra - che ancora oggi si parli di violenza sulle donne e sulle persone che hanno meno capacità di difendersi. Violenze che accadono in famiglia a causa di un retaggio culturale ancora presente. E noi, come teatro, luogo di aggregazione e di cultura vogliamo portare un messaggio di solidarietà, di vicinanza, e di aiuto alle persone vittime di violenze». Sulla panchina rossa è stata applicata una targhetta con i contatti dell’associazione Scarpetta Rossa. «Siamo un territorio molto grande - afferma il Presidente del Municipio III Paolo Marchionne - e se manca qualcosa sono gli spazi culturali come lo è il Teatro 7. E stiamo lavorando per offrire a tutti i cittadini la possibilità di frequentare il teatro perché rappresenta un grande valore nel nostro quartiere. E una panchina (a teatro) è la testimonianza della costruzione di una rete, il più diffusa possibile, per contrastare la violenza maschile sulle donne e favorire la creazione di servizi di accoglienza, presa in carico e ascolto».