Stef Burns, il chitarrista di Vasco Rossi, a Settebagni per l'evento di Kia

Ancora una volta il binomio motori-musica si è rivelato un'accoppiata vincente: lo dimostra la serata svoltasi alla Concessionaria Kia Motors di via Salaria, alle porte di Settebagni, dove è andato in scena un importante evento per il quartiere. Difatti, la gente del luogo, accorsa in buon numero, ha potuto vedere all'opera nientemeno che Stef Burns, il chitarrista, dal 1993, di Vasco Rossi. Un episodio sicuramente da ricordare per la vita del quartiere romano, sicuramente non abituato ad eventi del genere. La presenza di Burns alla concessionaria, ha fatto da cornice alla presentazione della nuova EV6 GT, macchina completamente elettrica, la quale sarà messa ora in prevendita e successivamente commercializzata in tutta Europa.

Con i suoi 585 cavalli e disposta di dual motor, ossia motore sia anteriore che posteriore, la macchina è l'ultimo modello della serie EV6 ed è il nuovo fiore all'occhiello in campo di motori elettrici. Ma la vera esclusiva per la gente di Settebagni è stata un'altra: il concerto tenuto da Burns si è svolto tramite l'ausilio dell'energia fornita della macchina stessa, che ha dato potenza a tutta la strumentazione del chitarrista. Una cosa fino a quel momento inedita in tutta Italia. A tal riguardo, si è espresso il capo della concessionaria, Marco.

Questi, con molta soddisfazione, ha spiegato che ciò è possibile grazie ad un riduttore che si attacca alla macchina. Successivamente ci si può alimentare dalla stessa ed è esattamente quello che ha fatto il chitarrista classe '59, dando sfogo di tutta la sua classe sopraffina che ha stupito e deliziato gli astanti presenti. La chitarra di Stef suona potente, cristallina e decisa; il musicista, oltretutto, si è dilettato in un ottimo italiano, ma non poteva essere altrimenti vista la collaborazione trentennale insieme a Vasco Rossi. L'esibizione, seppur non lunghissima, vede Burns eseguire brani del suo repertorio, accompagnati da basi pre-registrate, spaziando dal rock al blues, non disdegnando anche qualche sperimentazione. Il concerto è proseguito in una particolare atmosfera, con la gente che guardava il chitarrista all'opera e nel mentre osservava, nella sua oggettiva bellezza, la EV6 esposta al centro della sala. Non sono mancati applausi scroscianti per l'esibizione del musicista americano, il quale, piuttosto compiaciuto, si è trovato davvero a suo agio ad essere protagonista in una serata così particolare ed importante.

Si può denotare l'impegno di Kia nel produrre sempre più veicoli esclusivamente elettrici, tenendo quindi un importante occhio di riguardo per l'ambiente. In più, la serata di ieri a via Salaria era una delle tre previste nelle concessionarie Kia di Roma, tutte teatro della presentazione della medesima auto, sempre accompagnate dalle note di Burns.