Roma, a Montesacro oltre 400 giocattoli donati alle famiglie più bisognose

Dicembre, per molti bimbi, è il momento più atteso dell’anno. Le luci decorano le strade e gli addobbi natalizi rendono accoglienti le abitazioni. E’ il mese del calore familiare, delle grandi tavolate e dei doni. Quella gioia e serenità che solo lo spirito natalizio può creare. Un sorriso ed un piccolo gesto di grande valore possono regalare quel pizzico di felicità in più anche alle famiglie più fragili.

Roma, pasto gratis a Natale nel ristorante in centro storico: fila interminabile di gente fuori dal locale

Nel quartiere Montesacro, grazie all’iniziativa “Sorriso Sospeso”, fortemente voluta dal Municipio III, sono stati raccolti oltre 400 giocattoli nuovi ed usati ( in ottimo stato, ndr). I doni sono stati controllati, impacchettati e saranno distribuiti agli organismi del quartiere che si occupano di minori e nuclei familiari in difficoltà economica. In particolare alla Casa delle Donne “Lucha y Siesta, alle associazioni di Volontariato “Fukyo Protezione Civile”,a Casal Boccone, “NSA Protezione Civile”, “Casa rifugio di Telefono Rosa”, Parrocchia Sant’Ugo, Parrocchia Castel Giubileo, Parrocchia Cinquina, Chiesa Parrocchiale dei Santi Crisante e Daria e la Comunità di famiglie rifugiate “Pedro Arrupe - Centro Astalli”, in via di Villa Spada.

“L’iniziativa “Un Sorriso Sospeso”, replicata quest'anno e promossa per la prima volta nel 2020 - ha commentato Nastassja Habdank, Consigliera del Municipio III e Presidente della Commissione Cultura - ha avuto un grandissimo riscontro. La cittadinanza ha risposto con tanta generosità.” “Più di 400 giochi raccolti - ha proseguito Habdank - distribuiti, nelle ultime ore e continueranno ad essere distribuiti anche per la Befana, alle famiglie del territorio in difficoltà. “Spero che con un atto di Consiglio e l’impegno di tutta l’amministrazione - ha concluso la Consigliera - si possano renderci felici dei bambini. Sono orgogliosa del nostro territorio e del lavoro che stiamo svolgendo.”