Roma, pasto gratis a Natale nel ristorante in centro storico: fila interminabile di gente fuori dal locale

Un piatto di pasta gratis la vigilia di Natale. Il Pastificio Guerra, che si affaccia sulla centralissima via della Croce a Roma, mantiene viva la tradizione. Ogni anno, il 24 dicembre, il ristorante offre un pasto (compreso di bicchiere di vino) a chiunque si presenti davanti alla vetrina. E non un pasto qualunque. Una pasta fatta in casa di qualità ottima.

Padova, testamento trovato in un cassetto: lascia 102mila euro ai bambini malati di leucemia

L'iniziativa il 24 dicembre

Il Pastificio è abituato a gestire le lunghe file che si formano su via della Croce. Succede ogni 24 dicembre, ma non solo. Decine di persone si sono messe in fila oggi, formando una coda che arriva fino a piazza di Spagna. Sulla vetrina c'è un telo rosso, lo stesso che viene esposto ogni anno, che recita: «Ogni 24/12 un piatto di pasta gratis per tutti». Ad attendere il proprio pasto persone di qualsiasi classe sociale, da chi sfrutta l'iniziativa per racimolare qualcosa da mangiare, a chi semplicemente non vuole lasciarsi sfuggire l'occasione di provare un'ottima pasta in centro a zero euro.