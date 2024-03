Roma, Montesacro ancora un set cinematografico: al Tufello le riprese del nuovo film di Francesco Costabile

«Silenzio, motore, ciak si gira»: è lunedì mattina quando il Tufello (storica borgata romana che sorge tra Montesacro e Città Giardino) si sveglia all’interno di un set cinematografico. In via Monte Massico, tra la curiosità di diversi residenti, sono in corso le riprese del nuovo film (il secondo) del regista Francesco Costabile. Il titolo della nuova pellicola è ancora«provvisorio» fanno sapere dalla produzione e si ispira a una storia (vera) di una famiglia alle prese con un uomo possessivo. Nel cast, Barbara Ronchi, vincitrice del David di Donatello, un Ciak d’oro e un Nastro d’argento. Dallo scorso 25 gennaio al cinema con il film Dieci minuti diretto da Maria Sole Tognazzi accanto a Margherita Buy. C’è anche Francesco Di Leva: nel 2023 si è aggiudicato il David di Donatello come Miglior Attore Non Protagonista per la sua interpretazione in Nostalgia.

Nei quartieri del Municipio III sono stati girati oltre cento film tanto da incorniciare Montesacro “Un quartiere da Oscar”: il titolo della mostra dello scorso dicembre che ha ripercorso - attraverso pannelli, locandine, video, fotografie e oggetti di scena, le pellicole che hanno reso protagonista il quartiere fin dalla sua fondazione.

Da un “Sacco Bello” di Carlo Verdone del 1980 al celebre “Ladri di biciclette” di Vittorio De Sica del 1948. Lo scorso anno, alcune location di Piazza Sempione furono scelte dal regista turco Ferzan Ozpetek per il suo film “Nuovo Olimpo”.