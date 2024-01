Roma, da Corso Trieste a Montesacro è caccia al rapinatore seriale: almeno 30 donne scippate. Chi potrebbe essere

Donne sempre più spaventate a girare per le strade di Roma da sole. Negli ultimi mesi, come raccontano molte di loro anche sui social, alcuni quartieri delle Capitale stanno diventando sempre più pericolosi per via di un rapinatore seriale.

Si tratta di un uomo, probabilmente un sudamericano, che agisce con un cappuccio per evitare di essere facilmente riconoscibile. Le sue vittime sono donne che camminano in strada da sole. Le adocchia e poi le scippa. E se la mal capitata tenta di reagire viene aggredita.

Vari i quartieri presi di mira: Trieste, Salario, Africano. Ma ci sarebbero casi anche in zona Montesacro, Tiburtino e piazza Bologna. Una serie di colpi ai danni di almeno circa 30 donne.

Non si esclude però che l’uomo possa non essere l’unico rapinatore in azione.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, però, sembra che le forze dell’ordine – grazie alle testimonianze delle vittime e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza delle varie zone – siano riusciti a identificare il rapinatore. Si tratterebbe di un sudamericano di 30 anni, alto circa un metro e ottanta e con un fisico atletico.

